Україна ще не пропонувала відключити Росію від SWIFT, але ідея вивчається – Кравчук

Леонід Кравчук: Ми аналізуємо, як до цього поставляться політичні партії, громадянське суспільство

За словами Кравчука, необхідно дізнатися реакцію українського політикуму щодо цього питання

Україна ще не пропонувала західним партнерам у межах санкцій проти Росії відключити її від міжнародної системи грошових переказів SWIFT. На сьогодні вивчається реакція на цю ідею всередині самої України. Про це в інтерв'ю liga.net заявив голова делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За його словами, необхідно дізнатися реакцію українського політикуму щодо цього питання. Ідеєю відключити Росію від цієї системи Кравчук зробив інформаційний крок.

«Тепер ми аналізуємо, як до цього поставляться політичні партії, громадянське суспільство, як поставиться український народ. Щоби ми знали й могли сказати західним партнерам, що це думка не лише вузького кола осіб, а українського політикуму й народу», – підкреслив він.

Він припустив, що, коли Україні потрібно сформулювати думку з цього питання, проведуть соціологічне дослідження.

Зазначимо, відключення від системи SWIFT означає фактично повну фінансову ізоляцію, за якої немає можливості робити перекази між урядами, підприємствами й банками.

На початку грудня Леонід Кравчук заявив, що якщо в переговорному процесі не буде прогресу до кінця року, Україна вимагатиме відключення Росії від міжнародної розрахункової системи.

В Росії дуже швидко відреагували на цю ідею. Заступник голови комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Чепа повторив твердження офіційного Кремля, що в Україні відбувається внутрішній конфлікт.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Щодня через SWIFT проходить більше мільйона транзакцій на 6 трлн доларів, що включають грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери, дорожні чеки.