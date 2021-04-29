Польща пообіцяла поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Конкретний термін поставок вакцини в Україну значною мірою залежатиме від динаміки поставок AstraZeneca до Польщі

Для здійснення поставок потрібно узгодити юридичні і технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони

Польща планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca до України у травні-червні. Про це повідомили в уряді Польщі у відповідь на запит «Укрінформу».

«Конкретний термін поставок вакцини в Україну значною мірою залежатиме від динаміки поставок AstraZeneca до Польщі. Для здійснення поставок потрібно також узгодити юридичні і технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони. Беручи це до уваги, можливим терміном передачі вакцини українській стороні є травень-червень», – повідомили у пресслужбі.

В уряді підкреслили, що польська сторона намагатиметься, аби попри зменшення поставок AstraZeneca в країну, цю вакцину буде поставлено в Україну «упродовж наступних двох місяців».

До слова, США виділять іншим країнам 60 млн доз вакцини AstraZeneca.

Як відомо, 23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX і зараз її розвозять до пунктів щеплення. Цією вакциною щеплюватимуть пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже в травні (через 12 тижнів після першого щеплення).

Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення. Саме тому, якщо людина отримала першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.