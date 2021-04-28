У прокуратурі стартувала Covid-вакцинація: Венедіктова прищепилась китайським препаратом

Серед перших вакцинованих – генпрокурорка Ірина Венедіктова та її заступники

Вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу вакцинації

У Офісі генпрокуратура України 28 квітня стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

«В першу чергу буде щеплено близько 500 працівників Офісу генпрокурора. З травня вакцину отримають обласні і окружні прокуратури», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура робить щеплення китайською вакциною від Sinovac. Серед перших вакцинованих – генпрокурорка Ірина Венедіктова та її заступники.

Вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу вакцинації, цільовою групою якого є правоохоронці.

До слова сьогодні у Києві розпочалося щеплення від Covid-19 осіб старше 65 років.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.