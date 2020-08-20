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    Україна святкуватиме День Незалежності онлайн з усім світом: програма марафону

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    24 серпня Україна відзначатиме 29-у річницю Незалежності&nbsp; - Україна святкуватиме День Незалежності онлайн з усім світом: програма марафону
    24 серпня Україна відзначатиме 29-у річницю Незалежності 

    До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу

    Міністерство закордонних справ України спільно з Українським інститутом підготували спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України – великий онлайн-марафон. Про це повідомляє МЗС.

    Марафон триватиме майже шість годин. У програмі марафону:

    • Вітання з усього світу
    • Неперевершені українські краєвиди 
    • Включення з креативної студії МЗС  
    • Україна очима японського туриста у фільмі «Дякую»
    • Сет DJ Sky на фоні Карпатських гір
    • Знайомство з українськими фешн брендами
    • Привітання ONUKA, NK та інших українських зірок
    • Приготування борщу з Євгеном Клопотенком. 

    Організатори попередили, що мова онлайн-марафону – англійська.

    Онлайн-марафон транслюватиметься на офіційній фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств.  До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу – трансляція стартуватиме тричі: о 4 ранку, 10 та 17 годині за Києвом.

    Також стало відомо, скільки Київ витратить на святкування Дня Незалежності.

    Як повідомлялося, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

    Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України». Святкування пройде без параду і з урахуванням вимог по запобіганню поширення коронавірусу.

    В останній літній місяць українців чекає триденний вікенд. Він пов'язаний з важливим святом - Днем Незалежності України.

     

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