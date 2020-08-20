Україна святкуватиме День Незалежності онлайн з усім світом: програма марафону



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24 серпня Україна відзначатиме 29-у річницю Незалежності

До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу

Міністерство закордонних справ України спільно з Українським інститутом підготували спеціальний формат всесвітнього святкування Дня Незалежності України – великий онлайн-марафон. Про це повідомляє МЗС.

Марафон триватиме майже шість годин. У програмі марафону:

Вітання з усього світу

Неперевершені українські краєвиди

Включення з креативної студії МЗС

Україна очима японського туриста у фільмі «Дякую»

Сет DJ Sky на фоні Карпатських гір

Знайомство з українськими фешн брендами

Привітання ONUKA, NK та інших українських зірок

Приготування борщу з Євгеном Клопотенком.

Організатори попередили, що мова онлайн-марафону – англійська.

Онлайн-марафон транслюватиметься на офіційній фейсбук-сторінці України та на сторінках українських посольств. До святкування зможуть приєднатися глядачі з усього світу – трансляція стартуватиме тричі: о 4 ранку, 10 та 17 годині за Києвом.

Також стало відомо, скільки Київ витратить на святкування Дня Незалежності.

Як повідомлялося, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України». Святкування пройде без параду і з урахуванням вимог по запобіганню поширення коронавірусу.

В останній літній місяць українців чекає триденний вікенд. Він пов'язаний з важливим святом - Днем Незалежності України.