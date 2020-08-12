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    Зеленський затвердив програму святкування Дня Незалежності

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    Стало відомо, як в Україні відзначатимуть День незалежності - Зеленський затвердив програму святкування Дня Незалежності
    Стало відомо, як в Україні відзначатимуть День незалежності

    Святкування Дня незалежності пройде без параду

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України«. Святкування пройде без параду і з урахуванням вимог по запобіганню поширення коронавірусуа.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зокрема, 23 серпня, у День державного прапора України, в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах і військових частинах повинні пройти церемонії урочистого підняття державного прапора.

    «В День незалежності України, 24 серпня 2020 року, у місті Києві, інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООВ/АТО і громадськості», - йдеться в документі.

    Крім цього у День незалежності буде проведена церемонія покладання квітів до пам'ятників та могил видатних діячів України, борців за незалежність, загиблих учасників Революції Гідності та учасників ООВ/АТО.

    Згідно з указом, передбачені тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи з донесення громадянам інформації про важливі події та персоналії української історії, досвід національного державотворення.

    Також уряд має організувати церемонії вручення державних нагород, заохочувальних відзнак особам, які зробили значний внесок у здобуття незалежності України, захист її суверенітету й територіальної цілісності.

    Кабмін має підтримати ініціативи громадськості, спрямовані на зміцнення національної єдності, розбудову держави, популяризацію національних традицій та державних символів України, утвердження позитивного іміджу нашої держави у світі.

    Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів з відзначення Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.

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