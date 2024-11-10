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На Київщині сталася пожежа внаслідок нічної атаки безпілотників (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Київщині сталася пожежа внаслідок нічної атаки безпілотників (фото)
На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено будинок
фото: поліція Київської області

В одному з районів Київщини пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, підсобне приміщення та паркан

У ніч проти 10 листопада російські безпілотники атакували Київську область. Внаслідок чого загорівся приватний будинок. Про це повідомляє поліція Київської області.

«Сьогодні, 10 листопада, окупанти вчергове атакували Київщину. Станом на 10:00 в одному з районів пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, підсобне приміщення та паркан. У будинку виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники», – йдеться у повідомленні.

На Київщині сталася пожежа внаслідок нічної атаки безпілотників (фото) фото 1

Поліція зазначає, що постраждалих внаслідок російської атаки немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 листопада російські безпілотники атакували Київ. Сили оборони знешкодили близько півтора десятка ворожих БпЛА.

Також в Одесі внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе, завданої 9 листопада ввечері, є постраждалі. Обійшлося без загиблих.

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Теги: пожежа росія війна Київщина Україна поліція безпілотник росіяни

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