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Оформлення відстрочки у «Резерв+»: запрацював сервіс для студентів і людей з інвалідністю

Ірина Бура
glavcom.ua
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Оформлення відстрочки у «Резерв+»: запрацював сервіс для студентів і людей з інвалідністю
фото з відкритих джерел

Оновлена версія застосунку вже доступна в AppStore і PlayMarket

В застосунку «Резерв+» запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Про це повідомило Мністерство оборони України.

Зазначається, що оновлена версія застосунку вже доступна в AppStore і PlayMarket.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідностія, а також студентів, аспірантів і докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра, або після магістра навчаються на аспірантурі.

Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні.

«Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження.

Найголовніше – запуском онлайн-відстрочок ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов’язаних, що допомагають їм вирішувати питання не у чергах, а за допомогою кількох хвилин і смартфону», – зазначила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, Міністерство оборони розпочало бета-тестування онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+». Першими інструкції отримали студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні.

Також у застосунку «Резерв+» з'являться електронні відстрочки від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів. 

До слова, користувачі застосунку «Резерв+» невдовзі зможуть перевірити достовірність виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відстрочку, а також обрати спеціальність у Збройних силах. 

Окрім того, Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.

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Теги: Міноборони студенти українці

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