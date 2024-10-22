Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина проти України в НАТО? Зеленський пояснив позицію Шольца

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина проти України в НАТО? Зеленський пояснив позицію Шольца
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
фото: Офіс президента України

«Німецька сторона має скепсис щодо нашого вступу в НАТО – це факт»

Німеччина вже більш м'яко налаштована щодо вступу України в НАТО, але й досі ставиться до цього скептично. Про це заявив президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Президент запевнив, що має гарні взаємини з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і вдячний йому за допомогу.

«Німеччина друга країна за підтримкою (України, – «Главком»). Я всі речі говорю так, як я їх бачу, а не так, як вигідно комусь. Але те, що німецька сторона має скепсис щодо нашого вступу в НАТО – це факт», – зауважив глава держави.

Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
фото: Офіс президента України

Водночас, як стверджує Зеленський, нинішня позиція Німеччини щодо вступу України в НАТО вже більш м’яка, ніж раніше.

«Але щодо запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО–Німеччина, що стосується реакції РФ. Саме так. Тому я вважаю, що на їхню думку буде мати вплив більший союз. Більший союз щодо підтримки нас – це впевнене «Так» від Сполучених Штатів. Ось що я маю на увазі», – пояснив український лідер.

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни. Він заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus. Також канцлер Німеччини має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюції останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли альянс так і не схилився на користь запрошення (проти цього виступали США і Німеччина).

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про «справедливий мир» в Україні.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однак таких пропозицій не надходило від Берліна

Читайте також:

Теги: НАТО Володимир Зеленський Україна Олаф Шольц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна повинна зі свого боку демонструвати, що її бажання до переговорів справжнє
Зеленський пояснив, чому змінив позицію щодо переговорів із Росією
22 вересня, 16:19
Бізнес в умовах війни знаходить можливості, попри всі перешкоди
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
28 вересня, 10:57
За словами Зеленського, план України позбавить Росію можливості погрожувати Європі
Стало відомо, коли Україна підготує документ з умовами завершення війни
9 жовтня, 17:54
Каволі передав Конгресу США список необхідного Україні озброєння
Командувач військ США в Європі передав Конгресу список необхідного для України озброєння
9 жовтня, 03:23
В Польщі на стадіоні зникло світло
Під час матчу Україна-Грузія в Польщі зникло світло на стадіоні
11 жовтня, 22:24
Всі додаткові елементи полегшеного бронежилета мають м’який балістичний захист
Міноборони затвердило полегшену модель бронежилета: основні характеристики
10 жовтня, 16:14
Головні події за ніч
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
14 жовтня, 07:00
Рютте: Союзники по НАТО підтвердили, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом для Альянсу
Треба «ефективно реагувати»: НАТО звернулося до Румунії щодо російських дронів
18 жовтня, 17:03
Відстань від українського кордону до заводу – 900 км
Україна дронами уразила найбільший в Росії завод з виробництва вибухових речовин (відео)
20 жовтня, 11:48

Політика

Запрошення до НАТО. Зеленський назвав країни, які виказують найбільшу підтримку Україні і ті, які досі вагаються
Запрошення до НАТО. Зеленський назвав країни, які виказують найбільшу підтримку Україні і ті, які досі вагаються
Зеленський пояснив, що тепер відбувається з Планом перемоги
Зеленський пояснив, що тепер відбувається з Планом перемоги
НАТО в обмін на території? Зеленський прокоментував чутки, які поширює західна преса
НАТО в обмін на території? Зеленський прокоментував чутки, які поширює західна преса
Німеччина проти України в НАТО? Зеленський пояснив позицію Шольца
Німеччина проти України в НАТО? Зеленський пояснив позицію Шольца
Переговори з Росією? Зеленський назвав сигнали, які свідчитимуть, що Путін готовий
Переговори з Росією? Зеленський назвав сигнали, які свідчитимуть, що Путін готовий
Європарламент схвалив виділення Україні €35 млрд кредиту за рахунок заморожених активів РФ
Європарламент схвалив виділення Україні €35 млрд кредиту за рахунок заморожених активів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
76K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
19K
«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів
13K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
11K
Ризик збройної акції? США застерегли Угорщину напередодні памʼятної дати

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua