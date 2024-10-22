Німеччина проти України в НАТО? Зеленський пояснив позицію Шольца

«Німецька сторона має скепсис щодо нашого вступу в НАТО – це факт»

Німеччина вже більш м'яко налаштована щодо вступу України в НАТО, але й досі ставиться до цього скептично. Про це заявив президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Президент запевнив, що має гарні взаємини з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і вдячний йому за допомогу.

«Німеччина друга країна за підтримкою (України, – «Главком»). Я всі речі говорю так, як я їх бачу, а не так, як вигідно комусь. Але те, що німецька сторона має скепсис щодо нашого вступу в НАТО – це факт», – зауважив глава держави.

Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р. фото: Офіс президента України

Водночас, як стверджує Зеленський, нинішня позиція Німеччини щодо вступу України в НАТО вже більш м’яка, ніж раніше.

«Але щодо запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО–Німеччина, що стосується реакції РФ. Саме так. Тому я вважаю, що на їхню думку буде мати вплив більший союз. Більший союз щодо підтримки нас – це впевнене «Так» від Сполучених Штатів. Ось що я маю на увазі», – пояснив український лідер.

Нагадаємо, що німецький канцлер Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану перемоги Володимира Зеленського через побоювання подальшої ескалації війни. Він заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus. Також канцлер Німеччини має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюції останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли альянс так і не схилився на користь запрошення (проти цього виступали США і Німеччина).

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про «справедливий мир» в Україні.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однак таких пропозицій не надходило від Берліна.