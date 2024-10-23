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«Арсенал» – «Шахтар»: результати матчу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Арсенал» – «Шахтар»: результати матчу
«Шахтар» зазнав другої поразки
фото: Reuters

«Арсенал» не пропустив жодного гола в турнірі

Донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів-2024 з рахунком 1:0. Ця поразка стала для «гірників» другою в євротурнірі. Про це повідомляє «Суспільне».

«Шахтар» зазнав у турнірі другої поразки поспіль, маючи у своєму активі одне очко. «Гірники» посідають 29 місце з 36 команд.

Як повідомлялося, «Арсенал» не пропустив жодного гола в турнірі. У попередньому турі лондонці впевнено перемогли ПСЖ з рахунком 2:0.

Нагадаємо, аналітики британської спортивної аналітичної компанії Opta визначили фаворитів Ліги чемпіонів-2024/2025 з футболу, в якій стартуватимуть 36 клубів. Суперкомп’ютер змоделював змагання 2024-25 років 10 тис. разів і підтвердив свої відсотки перед турніром.

Суперкомп’ютер Opta назвав «Манчестер Сіті» (25,3%) фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону. У донецького «Шахтаря» шанси до здобуття трофею, згідно прогнозу, дорівнюють 0%. А вихід «Шахтаря» до плей-офф Opta оцінила в 3.9% – другий найнижчий показник серед усіх клубів після словацького «Слована» (1,2%).  

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Теги: спорт ФК «Шахтар» ФК Арсенал (Лондон) Англія НОВИНИ ФУТБОЛУ Велика Британія Україна

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