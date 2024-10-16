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Італія працює над угодою G7 щодо кредиту Україні – Мелоні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Італія працює над угодою G7 щодо кредиту Україні – Мелоні
Мелоні неодноразово зустрічалась із Володимиром Зеленським для обговорення питань допомоги Україні
фото із відкритих джерел

Італія реалізує ідею про позику Україні, забезпечену російськими замороженими активами

Італія працює над реалізацією угоди про кредит для України, забезпечений замороженими російськими активами, які зберігаються в країнах Європейського союзу. Йдеться про $50 млрд.

«Ми продовжуватимемо працювати над реалізацією угоди про кредит, забезпечений відсотками, нарахованими на російські активи, які заморожені в Європі, – важливий результат, досягнутий італійським головуванням у G7», – цитує італійського прем'єр-міністра Джорджію Мелоні видання Reuters.

У червні під час щорічного саміту G7 на півдні Італії була досягнута угода про надання Україні кредиту, який буде забезпечений відсотками, нарахованими на заблоковані російські кошти.

Нагадаємо, найбільші оборонні компанії Німеччини та Італії – Rheinmetall і Leonardo – створили спільне підприємство для виробництва бронетехніки для італійської армії. Спільне підприємство називатиметься Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) і матиме юридичну адресу в Римі. Власне виробництво буде зосереджене в італійському місті Ла-Спеція. 

Теги: кредит Італія Україна

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