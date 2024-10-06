Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Хмельницька АЕС за 2 млрд грн посилює свій захист після виступу Зеленського в ООН

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хмельницька АЕС за 2 млрд грн посилює свій захист після виступу Зеленського в ООН
Атомники засекретили доступ до тендерної документації на час дії воєнного стану
фото: Хмельницька АЕС/Facebook

Усі будівельні роботи мають бути завершені до кінця березня 2026 року

Філія «Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електростанція» уклала прямий контракт із ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» на виконання проєктних та будівельних робіт щодо встановлення захисної споруди. Вартість проєкту складає 1,7 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Усі будівельні роботи мають бути завершені до 31 березня 2026 року.

Хмельницька АЕС за 2 млрд грн посилює свій захист після виступу Зеленського в ООН фото 1
дані ProZorro

Що стосується тендерної документації, то до неї засекречено доступ. Замовник пояснив: файл буде оприлюднено в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні. Атомники посилалися на пункт 13 урядової постанови №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників», зміни до якої набули чинності 13 вересня 2024 року.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» зареєстровано у лютому 2004 року. Її засновником є ПрАТ «СВС-Дніпро» Миколи Кравченка і Володимира Випирайла. За даними ЗМІ, Микола Кравченко раніше очолював департамент капітального будівництва та реконструкції ПАТ «Київенерго». Він також працював у Мінпаливенергетики під керівництвом Івана Плачкова, відомого як голова наглядової ради «Київенерго».

Основним напрямом діяльності компаній групи «СВС-Дніпро» є виконання електромонтажних робіт з прокладення інженерних, електричних та теплових мереж, тепломагістралей, кабельних ліній (КЛ), повітряних ліній (ПЛ) та ліній електропередач (ЛЕП), електропостачання, а також будівельні роботи, проектування, будівництво об’єктів «під ключ». Активи групи: ПрАТ «СВС-Дніпро», ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія», ТОВ «СВС-Енерджі».

Як повідомляв «Главком», в України є інформація та докази, що цієї осені Росія підготувалася цілити по трьом АЕС.

«Зараз, коли ми наближаємося до третьої зими цієї війни, РФ знову намагалася знищити нашу енергосистему. І цієї осені вони навіть були більш цинічними: вони підготувалися цілити по нашим АЕС, по трьом з ним, у нас є така інформація, у нас є докази. Якщо Росія готова піти так далеко – це означає, що немає нічого цінного для Москви», – зауважив очільник України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН.

Раніше повідомлялося, що росіяни фотографують українські атомні електростанції за допомогою китайських супутників. Не виключено, що це потрібно для підготовки ударів по АЕС.

Також протягом вересня 2024 року неодноразово фіксувався проліт ворожих «шахедів» у безпосередній близькості до ХАЕС.

Читайте також:

Теги: війна Хмельницька АЕС ProZorro гроші росія президент Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські сили на Покровському напрямку застрягли у пастці
Росіяни стикнулися з затяжними боями на Покровському напрямку. Огляд з фронту
10 вересня, 13:00
У Путіна залишилося мало часу, щоб вирішити проблему Курська
Курська операція. Ми наблизилися до важливого моменту
29 вересня, 17:00
Благодійні організації тепер зможуть поставити ввезені гуманітарні автівки на державний облік
Сервісні центри МВС впровадили нову процедуру реєстрації гуманітарних авто
12 вересня, 15:08
У Харкові пролунав вибух
Окупанти вдарили КАБом по Харкову: є влучання (оновлено)
14 вересня, 05:37
З початку російсько-української війни під час виконання профобов'язків загинуло 14 журналістів, загалом загинуло 94 працівників ЗМІ
Президент призначив стипендії дітям загиблих журналістів
18 вересня, 18:05
Під час повітряної тривоги на Прикарпатті працювали сили ППО
Уночі ворог атакував Івано-Франківщину
20 вересня, 08:41
Для підкріплення росіяни перекидають «вагнерівців» та колишніх в'язнів
Війська РФ перейшли до оборони на Харківському напрямку
22 вересня, 16:51
Метте Фредеріксен вважає, що найважливішою червоною лінією, яку перетнув Путін, було вторгнення до України
Прем'єр-міністерка Данії показала червону лінію, яку перетнув Путін
23 вересня, 08:59
Польща в межах навчальної програми ЄС підготувала понад 20 тис. українських військових
Український легіон: Польща заявила про готовність навчати перших добровольців
4 жовтня, 17:18

Економіка

Хмельницька АЕС за 2 млрд грн посилює свій захист після виступу Зеленського в ООН
Хмельницька АЕС за 2 млрд грн посилює свій захист після виступу Зеленського в ООН
Взаємні борги в енергетиці можуть призвести до кадрової кризи – експерт
Взаємні борги в енергетиці можуть призвести до кадрової кризи – експерт
Потрібно вирішити проблему боргів в енергетиці для збереження енергосистеми – Центр Разумкова
Потрібно вирішити проблему боргів в енергетиці для збереження енергосистеми – Центр Разумкова
Тариф на вантажні залізничні перевезення не має бути обтяжений сторонніми послугами – експерт
Тариф на вантажні залізничні перевезення не має бути обтяжений сторонніми послугами – експерт
Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ
Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ
Цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей – Центр Разумкова
Цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей – Центр Разумкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
25K
Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують восени
21K
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
8517
Орбан пригрозив Бельгії: причина
7204
Списки «клієнтів» голови Хмельницької МСЕК: що загрожує чоловікам, які там фігурують

Новини

Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua