Хмельницька АЕС за 2 млрд грн посилює свій захист після виступу Зеленського в ООН

Усі будівельні роботи мають бути завершені до кінця березня 2026 року

Філія «Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електростанція» уклала прямий контракт із ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» на виконання проєктних та будівельних робіт щодо встановлення захисної споруди. Вартість проєкту складає 1,7 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Усі будівельні роботи мають бути завершені до 31 березня 2026 року.

дані ProZorro

Що стосується тендерної документації, то до неї засекречено доступ. Замовник пояснив: файл буде оприлюднено в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні. Атомники посилалися на пункт 13 урядової постанови №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників», зміни до якої набули чинності 13 вересня 2024 року.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» зареєстровано у лютому 2004 року. Її засновником є ПрАТ «СВС-Дніпро» Миколи Кравченка і Володимира Випирайла. За даними ЗМІ, Микола Кравченко раніше очолював департамент капітального будівництва та реконструкції ПАТ «Київенерго». Він також працював у Мінпаливенергетики під керівництвом Івана Плачкова, відомого як голова наглядової ради «Київенерго».

Основним напрямом діяльності компаній групи «СВС-Дніпро» є виконання електромонтажних робіт з прокладення інженерних, електричних та теплових мереж, тепломагістралей, кабельних ліній (КЛ), повітряних ліній (ПЛ) та ліній електропередач (ЛЕП), електропостачання, а також будівельні роботи, проектування, будівництво об’єктів «під ключ». Активи групи: ПрАТ «СВС-Дніпро», ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія», ТОВ «СВС-Енерджі».

Як повідомляв «Главком», в України є інформація та докази, що цієї осені Росія підготувалася цілити по трьом АЕС.

«Зараз, коли ми наближаємося до третьої зими цієї війни, РФ знову намагалася знищити нашу енергосистему. І цієї осені вони навіть були більш цинічними: вони підготувалися цілити по нашим АЕС, по трьом з ним, у нас є така інформація, у нас є докази. Якщо Росія готова піти так далеко – це означає, що немає нічого цінного для Москви», – зауважив очільник України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН.

Раніше повідомлялося, що росіяни фотографують українські атомні електростанції за допомогою китайських супутників. Не виключено, що це потрібно для підготовки ударів по АЕС.

Також протягом вересня 2024 року неодноразово фіксувався проліт ворожих «шахедів» у безпосередній близькості до ХАЕС.