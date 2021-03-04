Україна у рейтингу економічних свобод посідає 127 місце

Результат України - найнижчий серед 45 країн регіону Європи та є нижчим за середній показник по світу

За підсумками 2020 Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу економічних свобод та посіла 127 місце. Про це свідчать дані Індексу економічної свободи, який склала Heritage Foundation.

Індекс економічної свободи розраховується за 12 показниками, розбитими на чотири категорії: ефективність права, регуляторна ефективність, діяльність влади і відкритість ринків.

Інтегрований показник України становить 56,2 пункту з можливих 100. Індекс України зріс на 1,3 пункту у порівнянні з минулим роком. Це найнижчий результат серед 45 країн регіону Європи та є нижчим за середній показник по світу.

Найнижчими показниками України є фінансова свобода (30 балів), інвестиційна свобода (35 балів) та судова ефективність (41,1 балу).

Автори дослідження зауважили, що для подальшого покращення економічної свободи Україні варто покращити законодавство щодо інвестицій та запровадити судову реформу. Вони наголосили, ефективність судової системи - це один із двох факторів, що в Україні погіршилися впродовж 2020 року. Крім того, в Україні присутній високий рівень недовіри до системи через корумпованість судів, а також «корупцію на держпідприємствах».

До слова, сьогодні Нацбанк повідомив, коли чекати піку інфляції.

Також сьогодні Нацбанк підвищив облікову ставку до 6,5% для повернення інфляції у цільовий діапазон.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що МВФ висунув Україні п’ять вимог для отримання траншу до літа.

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