Україна у вихідні насолоджуватиметься синоптичним комфортом: скрізь буде тепло та сонячно



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Температура повітря у денні години становитиме 30 березня від +9 до +14 градусів, 31 березня від +12 до +18 градусів

30-31 березня У більшості європейських країн буде сухо, сонячно та тепло. Скандинавія та північ Великої Британії лише потраплять у холод та дощ із снігом. А так - сонячна весна, подекуди ще й літо. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, Україна в суботу та неділю також насолоджуватиметься синоптичним комфортом: скрізь буде ясно, сонячно, тепло.

Температура повітря у денні години становитиме 30 березня від +9 до +14 градусів, 31 березня від +12 до +18 градусів.

У нічні години ще буде прохолодно - від 0 до +4 градусів, на сході місцями від 0 до -2 градусів морозу.

«У Києві субота та неділя (день президентських виборів) очікуються сонячними та теплими. У столиці 30 березня повітря прогріється до +13 градусів, 31 березня до +17 градусів», - зазначила синоптик.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Як повідомлялось, ризик виникнення симптомів полінозу (з 29 березня по 3 квітня) у лісовій та лісостеповій зонах України наступного тижня оцінюється як низькій до помірного. Початок цвітіння берези затягнувся, сам сезон не буде дуже інтенсивним. Крім того, ризик виникнення алергії знизить похолодання, яке очікується по Україні з 1 квітня після вихідних, та дощі.

Зазначимо, 15-21 березня на території Лісової та Лісостепової зон почалось цвітіння тополі. Тополя цвіте саме зараз, а її пух, який помилково вважають чинником алергії, є вже насінням, тобто – зародком рослини, який утворюється після запилення жіночих сережок тополі пилком.