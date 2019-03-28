Українців очікує морозна ніч і теплий день



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За даними синоптика, у суботу-неділю будемо грітися та насолоджуватися сонечком, очікується суттєве потепління

Найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу. Місцями - небезпечна ожеледиця, тому водіям треба бути особливо обережними. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, вдень 29 березня в Україну прийде потепління, яке розпочнеться із заходу, там очікується +9+13 градусів, на решті території +5+9 градусів, на Одещині до +9+11 градусів.

«Опадів в Україні завтра не передбачається. Антициклон Irmelin виштовхає усі дощі та сніги на околиці континенту (див. карту)», - зазначила Діденко.

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Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Вона додала, що у Києві п`ятниця буде сухою та помірно теплою, вдень +7+9 градусів.

«Але найближчої ночі в столиці ще холодно, 0-2 градуси морозу, тому ще раз звертаю увагу водіїв на слизькі дороги. У суботу-неділю будемо грітися та насолоджуватися сонечком, очікується суттєве потепління», - резюмувала синоптик.

Як повідомлялось, українські синоптики прогнозують до +28 у квітні.