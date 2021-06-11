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    Данія надасть Україні 500 тисяч доз ковід-вакцини

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    Данія вакцинувала майже 4 млн людей з населенням у 5,8 млн - Данія надасть Україні 500 тисяч доз ковід-вакцини
    Данія вакцинувала майже 4 млн людей з населенням у 5,8 млн
    Фото ЕРА

    Назва препарату або компанія-виробник у повідомленні не згадуються

    Уряд Данії готовоий поставити Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Про це в ході телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив данський прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, передає пресслужба Офісу президента.

    «Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини проти Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Назва препарату або компанія-виробник у повідомленні не згадуються. Також у ході бесіди Зеленський розповів прем'єр-міністру Данії про ситуацію на Донбасі і біля українських кордонів.

    «Зберігається високий рівень загрози, оскільки від українських кордонів відведена тільки частина російських військ і важкого озброєння», – зазначив глава держави.

    Зеленський подякував Данію за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Президент звернув увагу на важливість збереження тиску на Росію для досягнення прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі.

    Сторони також обговорили практичну взаємодію з підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО і європейської інтеграції.

    В кінці бесіди Зеленський підтвердив запрошення Фредеріксену відвідати Україну для участі в саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

    Додамо, що у Данії, з населенням 5, 8 млн людей, повністю вакциновано 1,44 млн. Першу дозу отримали 3,99 млн людей.

    У Данії з 11 червня послабили карантин. Згідно зі статистикою ВООЗ, з початку пандемії в Данії зафіксовано 287 325 випадків хвороби, загинули 2 520 осіб.

    У травні Данія виключила з національної програми вакцинації вакцини проти Covid-19 від AstraZeneca і Johnson & Johnson. Пізніше уряд дозволив за бажанням обирати ці вакцини у приватних компаній.

    Раніше ЄС виділив для України допомогу: понад 35 млн захисних масок та апарати ШВЛ. Крім того, в ЄС дозволили вільне пересування для вакцинованих громадян. Це можливо в разі повної вакцинації від коронавірусу як мінімум за 14 днів до поїздки.

    Також нагадаємо, що Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини.

    Теги: ЄС Данія хвороби карантин щеплення вакцинація ліки медичні препарати лікарські препарати коронавірус
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    Данія надасть Україні 500 тисяч доз ковід-вакцини