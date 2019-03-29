Україна в лютому витратила на $248 млн більше, ніж заробила



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Основними причинами збільшення відтоку валюти з України є розрахунок за зовнішніми боргами

У лютому 2019 року дефіцит платіжного балансу України виріс у 3,6 раза та склав 248 мільйонів доларів. Це означає, що з України вийшло на 248 мільйонів доларів більше, ніж надійшло в економіку.

На початку 2019 року платіжний баланс України був майже бездефіцитним, проте за перші 2 місяці він зріс до 316 мільйонів доларів — це на 61,2% більше ніж за відповідний період 2018 року, передає «Інтерфакс-Україна».

Основними причинами збільшення відтоку валюти з України є розрахунок за зовнішніми боргами, а також переважання імпорту товарів над експортом.

Нагадаємо, що у 2018 році платіжний баланс України був профіцитним: надходження валюти перевищили її відтік на 3 мільярди доларів.

Платіжний баланс впливає на обмінний курс гривні до іноземних валют. Дефіцит платіжного балансу свідчить про те, що валюти в країні стає менше і вона стає дорожчою. Профіцит є свідченням протилежної ситуації.

Також нагадаємо, що 7 лютого українські банки отримали змогу продавати валюту онлайн. Наразі про старт продажу валюти через інтернет повідомили вже два банки - Monobank і Приватбанк.