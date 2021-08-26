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    Україна розпочала відбір фільмів на «Оскар»

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    Україна розпочала відбір фільмів на «Оскар»

    Заявки на участь приймаються з 25 серпня до 8 вересня

    З 25 серпня Оскарівський комітет України розпочинає приймання заявок на участь національних фільмів у відборі на висування на премію «Оскар». Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

    «Приймання заявок проходитиме з 25 серпня по 8 вересня. В цей період Комітет проводитиме консультації для кінематографістів щодо подання фільмів для розгляду», - ідеться в повідомленні.

    Фільм-номінант має відповідати таким параметрам:

    • Це має бути повнометражний ігровий, документальний або анімаційний фільм (не менше 40 хвилин), знятий поза межами Сполучених Штатів Америки.
    • Домінантною мовою фільму не повинна бути англійська.
    • Фільм має бути випущено у комерційний прокат в період з 1 січня 2021 року і не пізніше 31 грудня 2021 року , що тривав щонайменше 7 днів поспіль.
    • Фільми, які мали запланований кінотеатральний реліз, але спочатку стали доступні на авторитетних комерційних сервісах стримінгової дистрибуції чи відео на замовлення, можуть претендувати на розгляд у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» 94-х Нагород Академії за умови надання Академії документації (оригінальний(і) документ(и) та переклад на англійську мову) про дати закриття кінотеатру/зали, встановлені урядом, попередньо запланований кінотеатральний реліз та угоди про стримінгову дистрибуцію чи відео на замовлення.

    Заявки на участь приймаються з 25 серпня до 8 вересня за адресою: [email protected]

    Цьогоріч Український Оскарівський комітет встановив такі дати проведення відбору національних фільмів: з 25 серпня по 8 вересня 2021 р. – приймання заявок на участь у конкурсі; з 9 вересня по 23 вересня 2021 р. – розгляд заявок Комітетом; 24 вересня 2021 р. – засідання Комітету та оголошення результатів конкурсу.

    До слова, відомий мовознавець та директор кіноклубу Колумбійського університету Юрій Шевчук в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому українські фільми «туго» конкурують із найсильнішими картинами у світі.

    Теги: Україна фільм Оскар
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    Україна розпочала відбір фільмів на «Оскар»