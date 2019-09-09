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    Україна висунула звинувачення організаторам «виборів» в Криму

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    Україна висунула звинувачення організаторам «виборів» в Криму

    Обвинувальний акт відносно «глави виборчкому» Криму буде направлено до суду

    Прокуратура Автономної республіки Крим (АРК) повідомила про підозру організаторам так званих «виборів», які провела в Криму російська влада в неділю, 8 вересня. Про це повідомила пресслужба прокуратури Криму.

    Повідомляється, що найближчим часом обвинувальний акт стосовно голови «Виборчої комісії Республіки Крим» буде направлений до суду в порядку спеціального досудового розслідування.

    «Так звані вибори, які вчора незаконно відбулися на території тимчасово окупованого півострова порушують норми законодавства, не визнаються в Україні і світі. В даний час організатору та його заступнику повідомлено про підозру», - зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

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    У прокуратурі зазначили, що проведення вказаних незаконних виборів забезпечувала і громадянка України, яка в березні 2014 року увійшла до складу незаконно створеної «Виборчої комісії Республіки Крим», де брала участь у підготовці і проведенні незаконного «референдуму».

    «9 вересня 2019 року прокуратурою АР Крим та ГУ СБУ в АР Крим зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура АР Крим повідомила про підозру і оголосила в розшук Михайла Малишева, голові так званої «Центральної виборчої комісії» окупованого півострова. Малишев в березні 2014 року брав участь у проведенні так званого «референдуму», а також організовував нинішні «вибори до кримського парламенту».

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