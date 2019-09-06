На Київщині вилучено велику кількість зброї (фото)



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Під час обшуків вилучено 10 предметів, схожих на пістолети, та частини до пістолетів Фото: Прокуратура Київської області

Виявлено пістолети та майже півтори тисячі патронів

У Київській області правоохоронцями в ході розслідування кримінального провадження проведено низку обшуків, під час яких вилучено велику партію зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

За процесуального керівництва прокуратури області слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

«У ході розслідування кримінального провадження проведено ряд обшуків на території Київської області, під час яких виявлено та вилучено: 10 предметів, схожих на пістолети; частини для пістолетів (пружини, затвори, магазини); 1400 предметів, схожих на патрони калібру 7х62 та 9 мм», - розповіли в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про повідомлення особам, причетним до незаконного зберігання та збуту зброї і бойових припасів, про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Досудове розслідування триває.