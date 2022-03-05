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    Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022

    Через військову російську агресію Україні приділили на Паралімпіаді чимало уваги, зокрема, підсвітили арену у синьо-жовтий колір. - Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022

    Через військову російську агресію Україні приділили на Паралімпіаді чимало уваги, зокрема, підсвітили арену у синьо-жовтий колір.

    фото з відкритих джерел

    Українці здобули вже сім медалей

    Український біатлоніст Віталій Лук'яненко виграв змагання на дистанції 6 км у класах В1-В3 на ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні, повідомляє «Чемпіон».

    У цій дисципліні виступали ще чотири українці. Олександр Казік та Дмитро Суярко завоювали відповідно срібну та бронзову медалі. Анатолій Ковалевський та Ярослав Решетинський посіли відповідно на 5 та 6 місце.

    Відзначимо, що українці вже здобули сім медалей, з яких три - золоті. Це дозволило Україні вийти на перше місце у загальнокомандному заліку Паралімпіади-2022.

    Між іншим, через військову російську агресію Україні приділили на Паралімпіаді чимало уваги. Організатори змагань підсвітили арену у синьо-жовтий колір.

    Теги: спорт Китай паралімпійські ігри Україна
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    Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022