Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022

Через військову російську агресію Україні приділили на Паралімпіаді чимало уваги, зокрема, підсвітили арену у синьо-жовтий колір.

Українці здобули вже сім медалей

Український біатлоніст Віталій Лук'яненко виграв змагання на дистанції 6 км у класах В1-В3 на ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні, повідомляє «Чемпіон».

У цій дисципліні виступали ще чотири українці. Олександр Казік та Дмитро Суярко завоювали відповідно срібну та бронзову медалі. Анатолій Ковалевський та Ярослав Решетинський посіли відповідно на 5 та 6 місце.

Відзначимо, що українці вже здобули сім медалей, з яких три - золоті. Це дозволило Україні вийти на перше місце у загальнокомандному заліку Паралімпіади-2022.

Між іншим, через військову російську агресію Україні приділили на Паралімпіаді чимало уваги. Організатори змагань підсвітили арену у синьо-жовтий колір.