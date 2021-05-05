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    Зеленський провів телефонну розмову з сенатором США Портманом

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    Зеленський провів телефонну розмову з сенатором США Портманом - Зеленський провів телефонну розмову з сенатором США Портманом
    Зеленський провів телефонну розмову з сенатором США Портманом
    Фото: Офіс президента

    Глава держави наголосив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів Америки

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з сенатором США, співголовою Українського кокусу в Сенаті Робертом Портманом.

    Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.

    Глава держави наголосив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він подякував за постійну й непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України.

    «Дякую вам за вагомий особистий внесок у формування такої міцної парламентської підтримки на чолі Сенатського українського кокусу. Це важлива основа нашого стратегічного партнерства, яке базується на спільних цінностях та довгострокових інтересах», – зазначив Зеленський.

    Зі свого боку Роберт Портман привітав призначення нового Посла України у США Оксани Маркарової.

    Президент подякував за виділені в бюджеті Сполучених Штатів на поточний рік асигнування для реалізації програм допомоги Україні в обсязі понад 700 мільйонів доларів США, з яких майже 400 мільйонів піде на потреби національної безпеки та оборони.

    Зеленський поінформував сенатора про ситуацію на Донбасі. Зокрема, він зазначив, що є певні позитивні зміни, менше снайперського вогню, а тому менше загиблих за останні дні. Однак Глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною.

    Сенатор Роберт Портман зазначив, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

    Президент оцінив сильну позицію США щодо недопущення завершення будівництва газопроводу «Північній потік – 2» і подякував за санкційну підтримку.

    Також Зеленський додав, що Україна зацікавлена у тісній співпраці зі Сполученими Штатами у протидії дезінформації.

    Глава держави наголосив, що з радістю очікує на візит Роберта Портмана до України у складі двопартійної делегації Конгресу США.

    Теги: США НАТО Володимир Зеленський президент
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