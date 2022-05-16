Сума тільки задокументованих збитків вже сягнула понад $90 млрд

З початку повномасштабної війни Україна втратила 6,3 тис. км головних залізничних колій, пошкоджено 23 573 км автодоріг, 289 автомобільних мостів та 41 залізничний міст. Про це на міжнародній конференції «Європа Карпат» у польському місті Красичин заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Сума тільки задокументованих збитків вже сягнула понад 90 млрд доларів і з кожним днем війни цей показник зростає», – сказав він.

Враховуючи масштаби руйнувань та блокаду українських морських портів, Україна, за словами Кубракова, змушена оперативно перебудовувати всю логістичну систему.

«Вдячний європейським партнерам за сприяння в цьому процесі, особливо в питанні гуманітарних вантажів», – наголосив міністр, зауваживши, що Україна вже отримала бездозвільний проїзд для перевізників, а на території Польщі працює низка логістичних хабів для ефективного керування перевезеннями.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Україна та Польща домовилися про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень та досягли значного прогресу в лібералізації автоперевезень.