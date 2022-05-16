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рус
    Думки вголос

    Від кого буде залежати успіх української армії

    Західні країни нам нічого не винні насправді. Але їх допомога вкрай важлива - Від кого буде залежати успіх української армії
    Західні країни нам нічого не винні насправді. Але їх допомога вкрай важлива
    фото з відкритих джерел

    Як зброя на війні безсила без людини, так і людина безсила без зброї

    При високій інтенсивності бойових дій через пару-тійку місяців у нас закінчаться залишки власного б/к зі складів, відпрацюють свій ресурс совдепівські гаубиці і т.д.

    Після цього наш успіх (чи неуспіх) у війні проти русні майже повністю залежатиме від допомоги західних союзників.

    Можна потужно бити себе п'ятами у груди, але якщо цієї допомоги не буде, ЗСУ не зможуть втримати не просто Сєвєр чи Слов'янськ, а й здобуті у квітні-травні території.

    Наше просування вперед залежить насамперед від далекобійної арти, РСЗВ, БПЛА, ну і броні теж, які нам можуть дати (а можуть і не дати) Штати й інші країни НАТО.

    Сусіди цю допомогу можуть в Україну пропускати (як Польща), а можуть і не пропускати (як Угорщина).

    Ці країни нам нічого не винні насправді. Але ми їх уміємо переконувати, і в них є непогана така емпатія.

    Так от від ступеня цієї «збройної» емпатії, а не лише від реал політік, і залежатиме наше подальше просування в бік Маріуполя, Мелітополя, Херсона, Луганська, Донецька, Бердянська, Джанкоя і далі аж до Севастополя. Про можливість переходу кордону і створення буферної зони десь за Бєлгородом теж пам'ятаємо.

    Передусім все залежить від ЗСУ, звісно. Але як зброя на війні безсила без людини, так і людина безсила без зброї.

    Джерело: блог Дмитра Лиховія

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    Теги: росія окупанти Польща ЗСУ НАТО зброя війна Угорщина Україна окупація #stoprussia
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    Від кого буде залежати успіх української армії