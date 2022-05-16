Від кого буде залежати успіх української армії
Як зброя на війні безсила без людини, так і людина безсила без зброї
При високій інтенсивності бойових дій через пару-тійку місяців у нас закінчаться залишки власного б/к зі складів, відпрацюють свій ресурс совдепівські гаубиці і т.д.
Після цього наш успіх (чи неуспіх) у війні проти русні майже повністю залежатиме від допомоги західних союзників.
Можна потужно бити себе п'ятами у груди, але якщо цієї допомоги не буде, ЗСУ не зможуть втримати не просто Сєвєр чи Слов'янськ, а й здобуті у квітні-травні території.
Наше просування вперед залежить насамперед від далекобійної арти, РСЗВ, БПЛА, ну і броні теж, які нам можуть дати (а можуть і не дати) Штати й інші країни НАТО.
Сусіди цю допомогу можуть в Україну пропускати (як Польща), а можуть і не пропускати (як Угорщина).
Ці країни нам нічого не винні насправді. Але ми їх уміємо переконувати, і в них є непогана така емпатія.
Так от від ступеня цієї «збройної» емпатії, а не лише від реал політік, і залежатиме наше подальше просування в бік Маріуполя, Мелітополя, Херсона, Луганська, Донецька, Бердянська, Джанкоя і далі аж до Севастополя. Про можливість переходу кордону і створення буферної зони десь за Бєлгородом теж пам'ятаємо.
Передусім все залежить від ЗСУ, звісно. Але як зброя на війні безсила без людини, так і людина безсила без зброї.
Джерело: блог Дмитра Лиховія