Від кого буде залежати успіх української армії

Західні країни нам нічого не винні насправді. Але їх допомога вкрай важлива

Як зброя на війні безсила без людини, так і людина безсила без зброї

При високій інтенсивності бойових дій через пару-тійку місяців у нас закінчаться залишки власного б/к зі складів, відпрацюють свій ресурс совдепівські гаубиці і т.д.

Після цього наш успіх (чи неуспіх) у війні проти русні майже повністю залежатиме від допомоги західних союзників.

Можна потужно бити себе п'ятами у груди, але якщо цієї допомоги не буде, ЗСУ не зможуть втримати не просто Сєвєр чи Слов'янськ, а й здобуті у квітні-травні території.

Наше просування вперед залежить насамперед від далекобійної арти, РСЗВ, БПЛА, ну і броні теж, які нам можуть дати (а можуть і не дати) Штати й інші країни НАТО.

Сусіди цю допомогу можуть в Україну пропускати (як Польща), а можуть і не пропускати (як Угорщина).

Ці країни нам нічого не винні насправді. Але ми їх уміємо переконувати, і в них є непогана така емпатія.

Так от від ступеня цієї «збройної» емпатії, а не лише від реал політік, і залежатиме наше подальше просування в бік Маріуполя, Мелітополя, Херсона, Луганська, Донецька, Бердянська, Джанкоя і далі аж до Севастополя. Про можливість переходу кордону і створення буферної зони десь за Бєлгородом теж пам'ятаємо.

Передусім все залежить від ЗСУ, звісно. Але як зброя на війні безсила без людини, так і людина безсила без зброї.

Джерело: блог Дмитра Лиховія

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