На Запоріжжі окупанти підірвали дорогу між Пологами та Гуляйполем

Глибина руйнувань близько півтора метра

Рашисти продовжують обстрілювати населені пункти Запоріжжя, зокрема, вони зруйнували дорогу між Пологами та Гуляйполем. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

«Російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як з боку Пологів, так і з боку Гуляйполя. Глибина руйнувань – близько півтора метра», – розповіли в ОВА.

У Оріхові росіяни артударами пошкодили треттє відділення місцевої лікарні та храм релігійної громади. Крім цього, протягом всієї доби 14 травня вони били по Гуляйполі і трощили цивільну інфраструктуру.

Крім того, ворожий обстріл пошкодив житлові цивільні будинки. Прямі ракетні удари повністю зруйнували деякі приміщення. Також окупанти пошкодили прибудинкову територію та гаражі мирних жителів. Однак інформація про постраждалих поки в ОВА не надходила.

У селі Мала Токмачка ворожий артилерійський обстріл пошкодив господарську будівлю на території Оріхівського виправного закладу.

Як повідомлялося, на Запоріжжі окупанти кинули у в’язницю своїх же вояків. Також на Запоріжжі окупанти риють окопи і «віджимають» у людей житло.

Як повідомлялося, «Азов» на Запоріжжі розгромив російських морських піхотинців.