Український антигенний тест виявляє навіть мутований коронавірус ─ НАН

Підхід для вироблення вітчизняної діагностичної тест-системи більш консервативний і тому вирізняється серед інших видів, — науковець

Українська антигенна діагностична система зможе ефективно виявляти і мутований коронавірус. Таку думку в коментарі УНН висловив академік НАН та НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Володимир Широбоков.

За його словами, мутації вірусу неминучі і є варіант, що необхідно буде навіть допрацювати існуючі вакцини.

«Безумовно мутації стосуються і локусу геному. Щодо S-білка знайдено вісім локусів, які змінені в цьому мутантному вірусі», — розповів він.

Широбоков також пояснив, чому на вітчизняні ІФА-тести не впливають подальші мутації коронавірусу.

«Ви знаєте, наші розробники дійсно мають певні переваги, бо вони орієнтувалися не на S-антиген, а на нуклеокапсидний антиген, який не такий мінливий як S-антиген. Я згодний, що в них є інший підхід для вироблення нашого вітчизняної діагностичної тест-системи, він більш консервативний, і тому вирізняється серед інших видів», — наголосив науковець.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Міністерстві охорони здоров’я планують максимально широко використовувати вітчизняний ІФА-тест на антиген коронавірусу.

Нагадаємо, Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення відразу трьох вірусів.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 10 136 людей. Госпіталізовано за добу – 2 979 осіб, летальних випадків – 275, одужало – 15 372 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 989 642 особи, одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172, проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.