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    Україна знищила 15 тис. окупантів та 500 танків: дані Генштабу

    Україна знищила 15 тис. окупантів та 500 танків: дані Генштабу
    фото: Міноборони

    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    Втрати російських окупантів в Україні становлять близько 15 тис. військовослужбовців, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України в понеділок.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 березня орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ близько 15000 осіб,
    • танків ‒ 498 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
    • артилерійських систем – 240 од,
    • РСЗВ ‒ 80 од,
    • засоби ППО ‒ 45 од,
    • літаків – 97 од,
    • гелікоптерів – 121 од,
    • автомобільної техніки ‒ 969 од,
    • кораблі /катери ‒ 3 од,
    • цистерн з ПММ ‒ 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24,
    • Спеціальна техніка ‒ 13.

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    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    Триває 26-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна знищила 15 тис. окупантів та 500 танків: дані Генштабу