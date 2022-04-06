Україна знищила майже половину російських танків, причому передових – військовий експерт

За перший місяць війни в Україні росіяни втратили свої найкращі і найсучасніші танки

Наступний етап війни буде ще більш трагічним для росіян

Росіяни продовжують планувати наступ на Київ, але продовження війни буде для них ще важчим, ніж перший місяць бойових дій. Про це військовий експерт Михайло Самусь розповів у інтерв’ю «Главкому».

За словами Самуся, якщо росіянам вдасться оточити чи відтіснити українські війська на Донбасі, вони можуть перерозподілити свої сили, які зараз стягнуті під Маріуполь – і піти на південні обласні центри, Миколаїв та Одесу. Також у цьому випадку буде наступ на центр України, а після цього за планом буде новий наступ на Київ.

«У росіян ще є дуже багато бронетехніки. Ми знищили 600 танків, а у них ще є мінімум 600–1000», – заявив експерт. Хоча, додав Михайло Самусь, є сумніви, що уся та техніка досі боєздатна.

«Зараз вони починають стягувати війська з різних там Південний Осетій, дістають бронетехніку з різних баз зберігання. Але її стан жалюгідний, бо повністю все розкрадено», – пояснив ситуацію військовий експерт, додавши, що у Росії 2010 року на нових програмах озброєння та військової техніки було вкрадено приблизно $1 трлн. Через це російська військова промисловість продовжила випускати БТР-82, які насправді є лише модернізованими БТР-80.

Самусь зазначив, що на початку російсько-української війни агресор використав модернізовані танки із західними технологіями. У цих танках «використовувались французькі матриці для електрооптичних приладів, систем управління зброєю. З двигунами новими, бронею покращеною». Усі ці танки були знищені у перший місяць війни. Росія зараз може розраховувати лише на танки попереднього покоління.

Зважаючи ж на те, що українські Збройні сили продовжують отримувати сучасну протитанкову зброю, експерт зазначив: «Наступний етап війни буде ще більш трагічним для росіян».

Нагадаємо, що тільки одна 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» знищила сотні одиниць ворожої техніки.

А на Запоріжжі воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський бойовий танк «Владімір».