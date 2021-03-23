Українці можуть самі обрати репертуар кінотеатрів до Дня Незалежності

Стрічки, які оберуть глядачі, вийдуть на екрани кінотеатрів у серпні, до 30-ї річниці Незалежності України

Опитування триватиме до кінця липня

Державне агентство з питань кіно запропонувало українцям обрати українські фільми, які покажуть у кінотеатрах до річниці Незалежності України. Про це повідомляє пресслужба установи.

Авторизувавшись через Facebook або Google, глядач може обрати по три стрічки у трьох категоріях, або додати власний варіант відповіді. Серед категорій – фільми для широкої глядацької аудиторії, авторські фільми, документальні фільми.

«За роки незалежності в Україні було знято багато фільмів: визначних та посередніх, талановитих та переоцінених, підтриманих державою та незалежних від державного фінансування, успішних та тих, що не знайшли відгуку в серці глядача. Українське кіновиробництво пройшло за цей час складний шлях від спаду до відновлення та розвитку», – зазначається у повідомленні.

Нині до першої категорії включені понад 60 українських кінострічок. Серед лідерів голосування станом на 23 березня – фільми «Мої думки тихі» (13%), «Кіборги» (10%), «Дике поле» (8%), «Безславні кріпаки» (6%), «Поводир» (6%).

У другій категорії перебувають 30 стрічок. Найбільше голосів нині мають фільми «Атлантида» (21%), «Плем’я» (15%), «Додому» (12%) та «Донбас» (10%).

У третій категорії 26 фільмів. У лідерах – «Земля блактина, ніби апельсин» (22%), «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» (13%), «ЮКІ» (11%), «Міф» (10%) та «Жива ватра» (9%).

Опитування триватиме до кінця липня. Стрічки, які оберуть глядачі, вийдуть на екрани кінотеатрів у серпні, до 30-ї річниці Незалежності України.