Українці можуть в’їжджати до Польщі без карантину: названо умову

У Польщу можна в’їхати за наявності підтвердження негативного тесту на коронавірус

З 23 січня у Польщу можна в’їжджати без відбуття обов’язкового 10-денного карантину

Усі, хто перетинає кордон з Польщею, зокрема і громадяни України, з 23 січня можуть в’їжджати до країни без відбуття обов’язкового 10-денного карантину за наявності підтвердження негативного тесту на коронавірус зробленого упродовж 48 годин перед перетином кордону.

Про це у коментарі «Укрінформу» заявила речниця Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Елжбета Пікор.

«Так, ця норма від суботи діє на кордоні. Кільканадцять осіб таким чином вже перетнуло кордон у пунктах пропуску «Медика» та «Корчова», – повідомила Пікор.

При цьому, з розпорядження випливає, що йдеться про всі види тестів, зокрема й експрес-тести на антитіла до Covid-19.

Зазначимо, зо останню добу в Польщі зафіксовано понад 6,3 тис. випадків інфікування Covid-19, померли 346 осіб. Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалося понад 1,4 млн осіб, померли понад 35,2 тис.

До слова, перші українські лікарі отримали дозволи на роботу в Польщі за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, 21 січня Польща виявила у себе «британський» штам Covid-19.