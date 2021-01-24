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    Українці можуть в’їжджати до Польщі без карантину: названо умову

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    <p>У Польщу можна в&rsquo;їхати за наявності&nbsp;підтвердження негативного тесту на коронавірус</p> - Українці можуть в’їжджати до Польщі без карантину: названо умову

    У Польщу можна в’їхати за наявності підтвердження негативного тесту на коронавірус

    З 23 січня у Польщу можна в’їжджати без відбуття обов’язкового 10-денного карантину

    Усі, хто перетинає кордон з Польщею, зокрема і громадяни України, з 23 січня можуть в’їжджати до країни без відбуття обов’язкового 10-денного карантину за наявності підтвердження негативного тесту на коронавірус зробленого упродовж 48 годин перед перетином кордону.

    Про це у коментарі «Укрінформу» заявила речниця Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Елжбета Пікор.

    «Так, ця норма від суботи діє на кордоні. Кільканадцять осіб таким чином вже перетнуло кордон у пунктах пропуску «Медика» та «Корчова», – повідомила Пікор.

    При цьому, з розпорядження випливає, що йдеться про всі види тестів, зокрема й експрес-тести на антитіла до Covid-19.

    Зазначимо, зо останню добу в Польщі зафіксовано понад 6,3 тис. випадків інфікування Covid-19, померли 346 осіб. Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалося понад 1,4 млн осіб, померли понад 35,2 тис.

    До слова, перші українські лікарі отримали дозволи на роботу в Польщі за спрощеною процедурою.

    Нагадаємо, 21 січня Польща виявила у себе «британський» штам Covid-19.

    Теги: Польща українці Україна кордон коронавірус
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