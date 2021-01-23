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    Політика

    Зеленський з нагоди Дня Соборності України вручив орден ексглаві МЗС Польщі

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    <p>Глава держави також надав почесні звання понад 130 особам</p> - Зеленський з нагоди Дня Соборності України вручив орден ексглаві МЗС Польщі

    Глава держави також надав почесні звання понад 130 особам

    Президент нагородив орденами та медалями понад 30 співвітчизників за значний особистий внесок у державне будівництво

    Президент Володимир Зеленський нагородив ексміністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

    Відповідний указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України оприлюднено на сайті глави держави.

    «Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Чапутовича Яцека Кшиштофа – міністра закордонних справ Республіки Польща у 2018–2020 роках», – йдеться у документі.

    «Дякую за співпрацю у зміцненні партнерства України та Польщі та бажаю пану міністру подальших успіхів!», – прокоментував вручення нагороди посол України в Польщі Андрій Дещиця на Facebook.

    Президент також нагородив орденами й медалями понад 30 співвітчизників за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави та вагомі трудові досягнення.

    Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня нагороджений директор державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України» академік НАМН України Юрій Антипкін.

    Ордени князя Ярослава Мудрого V ступеня отримали директор національного дендрологічного парку «Софіївка» Національної академії наук України Черкаської області Іван Косенко та голова Наукового товариства Т.Г.Шевченка в Словацькій Республіці Микола Мущинка.

    Глава держави також присвоїв почесні звання понад 130 особам.

    Нагадаємо, День Соборності України – свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

    Теги: МЗС Польща Володимир Зеленський День Соборності указ
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