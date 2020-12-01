  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці відпочиватимуть у грудні дев'ять днів: календар свят

    • Розсилка
    <span>У&nbsp;</span>грудні&nbsp;на українців чекає 22 робочі та 9&nbsp;вихідних&nbsp;днів - Українці відпочиватимуть у грудні дев'ять днів: календар свят
    У грудні на українців чекає 22 робочі та 9 вихідних днів

    Один вихідний додається на Різдво, 25 грудня

    У грудні поточного року року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 22 робочих дні. Вихідних днів у грудні буде дев'ять.

    Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

    Згідно з законом, вихідним днем буде Різдво Христове - п'ятниця, 25 грудня. 

    У грудні загалом відзначаються такі свята:

    • 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури України,
    • 3 грудня - Міжнародний день інвалідів,
    • 4 грудня - Міжнародний день банків,
    • 5 грудня - Міжнародний день добровольців,
    • 6 грудня - День Збройних сил України,
    • 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації,
    • 8 грудня - Міжнародний день художника,
    • 9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, Міжнародний день боротьби з корупцією,
    • 10 грудня - День прав людини, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу,
    • 11 грудня - Ханука, Міжнародний день гір, Міжнародний день танго,
    • 12 грудня - Міжнародний день нейтралітету, День Сухопутних військ України,
    • 13 грудня - День благодійництва в Україні,
    • 14 грудня - Міжнародний день мавп, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
    • 15 грудня - Міжнародний день чаю, День працівників суду України,
    • 17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України,
    • 18 грудня - Міжнародний день мігранта,
    • 19 грудня - День святого Миколая, День адвокатури України, Міжнародний день допомоги бідним,
    • 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей,
    • 22 грудня - День енергетика, Міжнародний день бардівської пісні, День працівників дипломатичної служби України,
    • 24 грудня - Святвечір
    • 25 грудня - Різдво,
    • 26 грудня - День подарунків,
    • 28 грудня - Міжнародний день кіно,
    • 31 грудня, четвер - Останній день 2020 року. Зустріч Нового, 2021 року.

     

    Теги: свята українці новорічні свята Різдвяні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies