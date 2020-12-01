Степанов сказав, коли жорсткий локдаун стане неминучим

Показник нових хворих за добу становитиме від 25 до 30 тис. осіб, то це може призвести до різкого зростання кількості госпіталізованих

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що впродовж грудня кількість виявлених на хворих на Covid-19 може сягнути 25-30 тис. осіб за добу, після чого буде розглядатися можливість запровадження повного жорсткого карантину по всій країні.

Про це міністр повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він пояснив, що пропозиція щодо введення повного жорсткого локдауну в Україні залежатиме від навантаження на медичну систему кількості госпіталізованих, зокрема від здатності надавати медичну допомогу всім без виключення громадянам.

Міністр додав, що ситуація по країні неоднорідна, оскільки в одних регіонах більше навантаження, а в інших менше.

«Для введення будь-якого жорсткого карантину на території всієї країни будемо виходити виключно з цих медичних показників навантаження на медичну систему», – сказав Степанов.

За його словами, якщо показник нових хворих за добу становитиме від 25 до 30 тис. осіб, то це може призвести до різкого зростання кількості госпіталізованих.

«І ми можемо мати усі підстави для того, щоби пропонувати введення жорсткого карантину», – зазначив міністр.

«Якщо ви подивитеся на прогнози, які робили різні інституції, то в нас така кількість повинна була бути ледве не на 1 грудня, але думаю, що 1 грудня такого (не буде). Ми бачимо, що таке зростання може бути протягом грудня місяця», – додав Степанов.

До слова, Степанов пояснив, чому в Україні треба запровадити тритижневий локдаун.

Як відомо, МОЗ не планує продовжувати карантин вихідного дня.

Нагадаємо, 30 листопада на нараді у президента Зеленського не визначилися з датою введення локдауну.

Як повідомлялося, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Також стало відомо, що Верховна Рада у п’ятницю, 4 грудня, під час «години запитань» до уряду заслухає главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова через зростання кількості хворих на коронавірус.

Раніше Степанов наголошував, що введення локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу і може звести захворюваність до нуля. До слова, 27 листопада міністр охорони здоров’я вилікувався від коронавірусу.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

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Як відомо, 29 листопада в Україні зафіксовано спад захворювання на коронавірус – хворобу виявили у 9 946 українців. Натомість 28 листопада, в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. А ще днем раніше, 27 листопада, було виявлено 16294 нових випадків хвороби.