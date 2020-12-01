1 грудня: традиції, заборони і прикмети

Якщо сьогодні сильний вітер за вікном, то зима буде вітряною та сніжною

Сьогодні, 1 грудня, відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цю дату було обрано з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх країн прозвучав заклик соціальної терпимості та обміну інформацією щодо вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) та синдрому набутого імунодефіциту (СНІД).

Синдром набутого імунодефіциту – сукупна назва уражень, що відбуваються на III–IV клінічних стадіях інфекції, яку спричинює вірус імунодефіциту людини.

Вперше СНІД було виявлено у 1980-х роках у США, а через декілька років поширення СНІДу набуло масштабів всесвітньої епідемії.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Платона і Романа, які постраждали за віру в IV столітті.

Народні прикмети й традиції

Яка погода 1 грудня, така й упродовж всієї зими протримається.

Побачити комара або муху – до відлиги.

Якщо за вікном завірюха, то і на Масляну замете снігом все навколо.

Побачити ворону, яка розгулює по двору – до потепління.

Місяць на небі в колі – до снігопаду.

Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоди.

Якщо сильний вітер за вікном, то зима буде вітряною та сніжною.

Якщо на клямці вхідних дверей іржа з'явилася, то буде негода.

Що не можна робити сьогодні

На Русі Роману і Платону молилися про поліпшення добробуту. Також святих просили допомогти пережити зиму, а наступної осені подарувати хороший урожай.

Попри те, що сільськогосподарські роботи були вже завершені, у селян турбот вистачало. Не байдикуйте сьогодні!

Щоб вберегтися від нечистої сили та лихого ока, зробіть з дерева оберіг, який захищатиме вас.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 1 грудня, іменини відзначають Платон та Роман.