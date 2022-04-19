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    Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)

    Іван Лепеха взяв &laquo;бронзу&raquo;&nbsp;у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем - Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)
    Іван Лепеха взяв «бронзу» у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем
    фото: Invictus Games: Team Ukraine/Facebook

    Збірна України продовжує яскраво виступати на «Іграх нескорених»

    На «Іграх неcкорених» у Гаазі збірна України виборола ще одну медаль. Про це повідомляється на сторінці Invictus Games: Team Ukraine у Facebook.

    Бронзу у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем українській команді приносить Іван Лепеха.

    «Запекла боротьба у фіналі - і Ваня щасливий тепер підіймає прапор України на церемонії нагородження!» - йдеться в повідомленні.

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    Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)
    Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)
    Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)
    Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)
    Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)
    Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)
    Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)
    фото: Invictus Games: Team Ukraine/Facebook

    Нагадаємо, у другий змагальний день наші атлети поповнили медальну скарбничку п'ятьма нагородами.

    17 квітня український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі на «Іграх нескорених».

    Раніше принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото).

    Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Ігри заснував принц Гаррі. У них беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання відбуваються у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування у залі.
    Теги: росія окупанти війна Україна Ігри нескорених окупація #stoprussia
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    Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)