Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)

Іван Лепеха взяв «бронзу» у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем

Збірна України продовжує яскраво виступати на «Іграх нескорених»

На «Іграх неcкорених» у Гаазі збірна України виборола ще одну медаль. Про це повідомляється на сторінці Invictus Games: Team Ukraine у Facebook.

Бронзу у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем українській команді приносить Іван Лепеха.

«Запекла боротьба у фіналі - і Ваня щасливий тепер підіймає прапор України на церемонії нагородження!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у другий змагальний день наші атлети поповнили медальну скарбничку п'ятьма нагородами.

17 квітня український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі на «Іграх нескорених».

Раніше принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото).

Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Ігри заснував принц Гаррі. У них беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання відбуваються у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування у залі.