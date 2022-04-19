Українці вибороли ще одну медаль на «Іграх нескорених» (фото)
Збірна України продовжує яскраво виступати на «Іграх нескорених»
На «Іграх неcкорених» у Гаазі збірна України виборола ще одну медаль. Про це повідомляється на сторінці Invictus Games: Team Ukraine у Facebook.
Бронзу у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем українській команді приносить Іван Лепеха.
«Запекла боротьба у фіналі - і Ваня щасливий тепер підіймає прапор України на церемонії нагородження!» - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у другий змагальний день наші атлети поповнили медальну скарбничку п'ятьма нагородами.
17 квітня український нацгвардієць виборов першу золоту медаль у Гаазі на «Іграх нескорених».
Раніше принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото).