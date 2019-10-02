Українці за добу здали в поліцію понад 300 одиниць зброї



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Громадяни, які здадуть в поліцію зброю, що зберігалася незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності

За першу добу місячника добровільної здачі зброї українці принесли в поліцію більше 300 одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Нацполіція.

Також здали протитанкову керовану ракету, ручний протитанковий кулемет, понад десять мін і гранат, а також кілька саморобних вибухових пристроїв.

Нагадаємо, з 1 жовтня розпочато місячник добровільної здачі зброї.

Місячник добровільної здачі зброї триватиме до 31 жовтня. Тому громадяни, які здадуть в поліцію зброю, що зберігалася незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

«У відповідності до ч.3 ст. 263 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Таким чином при добровільній здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності та отримує можливість її законно зареєструвати на себе або на своїх родичів», - заявили у Нацполіції.