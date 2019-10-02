У Вінниці посеред парку поліція знайшла схрон з боєприпасами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз поліцейські встановлюють, хто влаштував схрон з боєприпасами

Поліція вилучила гранати, саморобні вибухові пристрої та набої

У Вінниці посеред парку поліція виявила між бетонними блоками пакет з двома сумками, де були боєприпаси.

Про це повідомляє прес-служба поліції області в середу, 2 жовтня.

«У сумках поліцейські знайшли дві гранати Ф-1, гранату РГД-5, три постріли ВОГ-17, три саморобні вибухові пристрої циліндричної форми і 46 набоїв калібру 5,45 мм. Місце події патрульні відразу обгородили і викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків», - йдеться в повідомленні.

Вилучене направлено на експертизу.

За словами в.о. начальника Вишенського відділення поліції Сергія Лунги, за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Такий злочин карається ув'язненням на термін від трьох до семи років.

Зараз поліцейські встановлюють, хто влаштував схрон з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, в Луганській області знайшли схованку із сотнями артснарядів. Він був облаштований на колишньому місці дислокації однієї з військових частин в Новоайдарському районі.

Нагадаємо, в Рівненській області в селі правоохоронці вилучили один з найбільших в Україні арсеналів боєприпасів. Чоловік обладнав велику схованку біля будинку в саду на глибині півтора метра.