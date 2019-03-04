Українців найближчими днями очікує синоптичний кардебалет



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Фото: ukrinform.ua

За даними синоптика Наталки Діденко, 6 березня - похолодання, 7, 8 березня - потепління. 9,10 березня, на Шевченківські дні, - знову похолодання

У вівторок, 5 березня, в Україні буде тепло. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, денна температура повітря досягне +6+10 градусів, на заході до +12, а на півдні, особливо на Одещині, до +12+15 градусів.

Діденко зазначила, що навіть вночі не те що без морозів, а й без «нулів», передбачається +2+6 градусів.

«Вітер західний, південно-західний, атлантичний. Якщо хто не був в Португалії чи Іспанії, якраз завтра можна буде подихати їхнім повітрям. Поривчастий, можливо до сильного», - пише вона.

Дощі, місцями та невеликі, пройдуть в західних та північних областях. У Карпатах з мокрим снігом. На решті території України буде сухо.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві вівторок - вологий, вітряний, але теплий. Протягом дня 5 березня очікується до +8+10 градусів.

«Надалі - записуйте, бо якийсь кордебалет синоптичний. 6 березня - похолодання. 7, 8 березня - потепління. 9,10 березня, на Шевченківські дні, - похолодання», - зазначила синоптик.

Вона додала, що усі ці коливання будуть незначними, «голову й судини доводитимуть до сказу стрибками атмосферного тиску, сильним вітром та набігами хмарності, але так, щоб сильно контрастно, то ні».

Як повідомлялось, 4-8 березня через погодні умови може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.