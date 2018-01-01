Українців проінспектували на здатність використовувати «Джавелін»

США серйозно налаштовані щодо поставки ракетних комплексів Україні

В Україні вже була попередня комісія, яка оцінила можливості країни по зберіганню та застосуванню протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Про це повідомляє видання LIGA.net. «Дата поставки залежить від США. Зараз вивчається обстановка в Україні. Комісія зі США вже приїжджала вивчати місцевість», - розповів один з



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США серйозно налаштовані щодо поставки ракетних комплексів Україні

В Україні вже була попередня комісія, яка оцінила можливості країни по зберіганню та застосуванню протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Про це повідомляє видання LIGA.net.

«Дата поставки залежить від США. Зараз вивчається обстановка в Україні. Комісія зі США вже приїжджала вивчати місцевість», - розповів один з військових співрозмовників.

Попередньо мова йде про постачання на $47 млн: 35 пускових установок і 210 протитанкових ракет. У тому випадку, якщо ракети закінчаться, вартість кожного пострілу складе від 80 до 100 тисяч доларів. Але вони також будуть компенсовані.

Нагадаємо, 26 січня президент Петро Порошенко зізнався, що йому відомі дати поставок американської зброї.

Крім того, ЗСУ вже отримали наказ готуватися до взяття таких комплексів на озброєння.

12 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2018 фінансовий рік. Документ передбачає надання Україні 350 млн дол. оборонної допомоги, в тому числі санкціонує можливість передавання летальної зброї.

Довідка:

Javelin - американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Призначений для ураження бронетехніки і малошвидкісних цілей, які низько літають (вертольотів, БПЛА, винтомоторних літаків, що заходять на посадку). Вартість одного комплексу, в комплекті з 6 ракетами, становить 1,3 млн дол.