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    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)

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    Українська&nbsp;&laquo;Лемурія&raquo; відкрита для туристів України - Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Українська «Лемурія» відкрита для туристів України
    Фото з відкритих джерел

    У туристів дуже яскраві враження і від погоди, і від рожевого моря

    В мережі все частіше з’являються фото рожевого озера, що на Херсонщині, яке вабить туристів з усієї України.

    Eugene Vik у мережі Facebook розмістив яскраві світлини озера, згадавши про триденну подорож до української «Лемурії».

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    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)
    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)

    «Рожеве озеро біля Іванівки (але більше нагадує безкрайнє рожеве море) мис Березина та Іванівська коса Сиваш Херсонська область. Дуже яскраві враження чи то від погоди, чи то від рожевого моря. Всі хмари, які пропливали над озером, одразу фарбувалися в рожевий колір. Навіть дощ, який йшов ввечері, а згодом ще й уночі з блискавкою і громом теж був рожевим. Запах трав, особливо полину разом з рожевим кольором, усе це точно нагадувало Лемурію», – написав він.

    Додамо, що в Карпатах наприкінці червня на так званому сніжному язику на Драгобраті люди катаються на лижах та сноубордах у шортах та купальниках.

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    Теги: Чорне море туризм Херсонщина
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    Чарівна «Лемурія». Рожеве озеро на Херсонщині вабить туристів (фото)