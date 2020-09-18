Українцям дозволили не робити Covid-тест після ізоляції



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Тест можна не робити, тільки в тому випадку, якщо у людини вже немає симптомів

Міністерство охорони здоров'я оновлює протокол лікування коронавірусу

В Україні тепер можна не робити ПЛР-тест на коронавірус після самоізоляції. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він нагадав, що якщо у людини є симптоми Covid-19, то вона звертається до свого сімейного лікаря, який потім викликає до неї мобільну бригаду, яка робить тест. Потім вона мала робити тест після самоізоляції.

«У нас є зміни. Якщо людина була на самоізоляції 14 днів і не має симптомів, то ПЛР-тест на коронавірус робити не потрібно. Якщо людина йде на планову госпіталізацію, то ПЛР-тест їй також не потрібно», – заявив він.

Нагадаємо, в Україні ускладнюється ситуація з коронавірусом: сьогодні виявили 3228 нових заражень,

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.