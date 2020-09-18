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    Українцям дозволили не робити Covid-тест після ізоляції

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    Тест можна не робити, тільки в тому випадку, якщо у людини вже немає симптомів - Українцям дозволили не робити Covid-тест після ізоляції
    Тест можна не робити, тільки в тому випадку, якщо у людини вже немає симптомів

    Міністерство охорони здоров'я оновлює протокол лікування коронавірусу

    В Україні тепер можна не робити ПЛР-тест на коронавірус після самоізоляції. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Він нагадав, що якщо у людини є симптоми Covid-19, то вона звертається до свого сімейного лікаря, який потім викликає до неї мобільну бригаду, яка робить тест. Потім вона мала робити тест після самоізоляції.

    Нагадаємо, в Україні ускладнюється ситуація з коронавірусом: сьогодні виявили 3228 нових заражень

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

    міністр Максим Степанов коронавірус Віктор Ляшко
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