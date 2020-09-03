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    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple

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    Пасажир для проходження митного контролю обрав спрощену смугу &laquo;зелений коридор&raquo;, відповідно жоден з предметів не було задекларовано - Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Пасажир для проходження митного контролю обрав спрощену смугу «зелений коридор», відповідно жоден з предметів не було задекларовано
    Фото: пресслужба Київської митниці

    У пасажира рейсу з Еміратів київські митники вилучили 46 незадекларованих гаджетів вартістю 22,8 тис. євро

    Співробітники Київської митниці виявили у валізі українця, який прибув до аеропорту «Бориспіль» рейсом з Дубая, 21 мобільний телефон моделей іРhone 11 та іРhone Pro, 15 бездротових навушників Apple Аirpods Рro та 10 годинників Apple Watch.

    Про це повідомляє пресслужба Київської митниці Держмитслужби .

    Електроніку та аксесуари митники виявили під час ініційованого ними огляду багажу за допомогою рентген-апарату.

    У митниці зазначили, що пасажир для проходження митного контролю обрав спрощену смугу «зелений коридор», відповідно жоден з предметів не було задекларовано.

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    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple
    Українець намагався провезти з Еміратів майже пів сотні гаджетів Apple

    По факту недекларування товарів стосовно їх власника складено адміністративний протокол за ст. 472 Митного кодексу України. Техніку та аксесуари вилучено.

    Загальна вартість вилученого становить 22,8 тисячі євро.

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