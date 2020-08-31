Головний податківець назвав об’єми махінацій із ПДВ при реалізації зерна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Державної податкової служби України Олексій Любченко

За його словами, попит формує зерно.

Об’єми махінацій із ПДВ – так званих «скруток» – при реалізації зерна становлять 25 млрд грн. Про це в інтерв’ю «lb.ua» заявив голова Державної податкової служби України Олексій Любченко.

«У нас майже 10.4 млн га землі, які обробляються нібито одноосібніками. Навіть якщо дуже недбайливий господар, він 15 тисяч з гектара заробить. Це 150 млрд товарної продукції. А в ній 25 млрд ПДВ. Елеватори, які знаходяться у власності наших зернотрейдерів, вони у фермера взяли без ПДВ, за готівку. Їм же треба, щоб продати далі, нарахувати ПДВ. Вони не хочуть цього робити. Їм потрібна папір – показати, що прихід немає від фермера, а від якогось колгоспу, нібито існуючого на папері. Це – одна частина. Плюс контрабанда, яка заходить, – теж близько 15 млрд ПДВ, який треба легалізувати. Ось ці 40 млрд я бачу, воно по паперах проглядається», – сказав Любченко.

Він додав, що подібна проблема – з добривами, ширвжитком, фарбами.

«Воно продається за готівку дуже добре, широко. У ній ми знайшли мінімум, що потенційно може піти в економіку і потім на папері продатися повторно, близько 27 млрд грн. Зерно повинно піти з папером, що воно отримано від якогось підприємства «Ікс», в тому числі ПДВ. Тому що в іншому випадку ПДВ за це зерно, яке фермер зібрав і за готівку здав на елеватор, треба заплатити елеватору. У нас вся схемотехніка відбувається на елеваторах. Зараз перед ними перекрили всю цю справу, про що Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України сказав в суботу (1 серпня, - ред.) на селекторі. «Пане президент, відбувається Безпрецедентний Подія. Вперше в історії України елеватори не можуть розрахуватися готівкою, тому що не мають, де взяти паперовий податковий кредит. Податкова перекрили їм там кисень». Починав так, що я напружився: може, хоче покритикувати. Але Ігор як виявилося, вирішив чомусь згадати, що система запрацювала», – сказав Любченко.

Нагадаємо, що Мінекономіки уточнило прогноз урожаю зерна на 2020 рік.