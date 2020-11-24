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    У США вперше міністром фінансів може стати жінка

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    У разі призначення Єллен буде не тільки першою жінкою-головою ФРС і міністром фінансів, але й першою особою, яка очолила обидві організації та Раду економічних експертів Білого дому - У США вперше міністром фінансів може стати жінка
    У разі призначення Єллен буде не тільки першою жінкою-головою ФРС і міністром фінансів, але й першою особою, яка очолила обидві організації та Раду економічних експертів Білого дому

    Байден планує доручити Мінфін 74-річній колишній главі Федеральної резервної системи США Джанет Єллен

    У США міністром фінансів вперше планують обрати жінку  – колишню главу Федеральної резервної системи США Джанет Єллен. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

    Зазначається, що Байден планує доручити 74-річній Єллен «очолити зусилля адміністрації щодо подальшого відновлення від руйнувань, завданих пандемією коронавірусу та пов’язаних з нею обмежень».

    У разі призначення Єллен буде не тільки першою жінкою-головою ФРС і міністром фінансів, але й першою особою, яка очолила обидві організації та Раду економічних експертів Білого дому.

    Як повідомлялося, Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому. Так, посаду держсекретаря може зайняти Тоні Блінкен, посаду постпреда при ООН – Лінда Томас-Грінфілд, а пост радника з національної безпеки – Джейк Салліван.

    На пост глави міністерства внутрішньої безпеки претендує Алехандро Майоркас, а директором національної розвідки може стати Авріл Хейнс. Ексдержсекретаря Джона Керрі планують призначити спецпосланцем з питань клімату.

    Нагадаємо, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

    Раніше ЗМІ повідомляли про можливість призначення на посаду постпреда США при ООН Гілларі Клінтон.

    Штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США.

    Теги: Мінфін США Джозеф Байден міністр ООН Гілларі Клінтон Twitter жінка
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