У США вперше міністром фінансів може стати жінка

У разі призначення Єллен буде не тільки першою жінкою-головою ФРС і міністром фінансів, але й першою особою, яка очолила обидві організації та Раду економічних експертів Білого дому

Байден планує доручити Мінфін 74-річній колишній главі Федеральної резервної системи США Джанет Єллен

У США міністром фінансів вперше планують обрати жінку – колишню главу Федеральної резервної системи США Джанет Єллен. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Байден планує доручити 74-річній Єллен «очолити зусилля адміністрації щодо подальшого відновлення від руйнувань, завданих пандемією коронавірусу та пов’язаних з нею обмежень».

У разі призначення Єллен буде не тільки першою жінкою-головою ФРС і міністром фінансів, але й першою особою, яка очолила обидві організації та Раду економічних експертів Білого дому.

Як повідомлялося, Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому. Так, посаду держсекретаря може зайняти Тоні Блінкен, посаду постпреда при ООН – Лінда Томас-Грінфілд, а пост радника з національної безпеки – Джейк Салліван.

На пост глави міністерства внутрішньої безпеки претендує Алехандро Майоркас, а директором національної розвідки може стати Авріл Хейнс. Ексдержсекретаря Джона Керрі планують призначити спецпосланцем з питань клімату.

Нагадаємо, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

Раніше ЗМІ повідомляли про можливість призначення на посаду постпреда США при ООН Гілларі Клінтон.

Штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США.