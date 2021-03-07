  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українки здобули золото та срібло Чемпіонату Європи з легкої атлетики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ірина Геращенко та&nbsp;Ярослава Магучіх&nbsp;здобули медалі на&nbsp;Чемпіонаті Європи з легкої атлетики - Українки здобули золото та срібло Чемпіонату Європи з легкої атлетики
    Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх здобули медалі на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики

    Ярославі Магучіх підкорилася висота в 2,00 метра

    Тріумфально для України завершився Чемпіонат Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив в Торуні (Польща).

    Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золото у секторі для стрибків у висоту, їй підкорилася позначка в 2,00 метра.

    60452029a342c

    Другою також стала українка Ірина Геращенко, яка стрибнула на 1,98.

    6565_03

    Трійку замкнула Елла Юнніла з Фінляндії. Їй підкорилася висота 1,96.

    У фіналі також виступала Юлія Левченко, яка посіла четверте місце з результатом 1,94.

    12856

    Днем раніше Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль для України в стрибках в довжину.

    До слова, юна українка Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні.

    Теги: спорт чемпіонат Європи Юлія Левченко стрибки у висоту легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies