Українки здобули золото та срібло Чемпіонату Європи з легкої атлетики

Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх здобули медалі на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Ярославі Магучіх підкорилася висота в 2,00 метра

Тріумфально для України завершився Чемпіонат Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив в Торуні (Польща).

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золото у секторі для стрибків у висоту, їй підкорилася позначка в 2,00 метра.

Другою також стала українка Ірина Геращенко, яка стрибнула на 1,98.

Трійку замкнула Елла Юнніла з Фінляндії. Їй підкорилася висота 1,96.

У фіналі також виступала Юлія Левченко, яка посіла четверте місце з результатом 1,94.

Днем раніше Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль для України в стрибках в довжину.

До слова, юна українка Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні.