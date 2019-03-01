Українська інтелігенція застерігає від приходу до влади Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автори звернення закликають усвідомити, що «кандидат у президенти Володимир Зеленський – це зовсім не смішно!»

Українські інтелектуали нагадують, як «постійно «Квартал 95» і його керівник Зеленський насміхався над святими для українства речами

Представники української інтелігенції закликають громадян України відповідально поставитися до виборів президента та не допустити обрання на цю посаду шоумена Володимира Зеленського, який «є проектом» бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це йдеться у відкритому листі-зверненні до українців 27 представників інтелігенції - учасників громадської ініціативи «Слуга олігарха як загроза Україні».

«Популярний артист Володимир Зеленський, якого багато хто помилково асоціює з вигаданим героєм серіалу «Слуга народу» Голобородьком, всерйоз претендує на найвищу посаду української держави. Що ж, це його право. А право людей – знати, хто ховається за цією театральною маскою», - йдеться у зверненні.

Представники інтелігенції зазначають: «Не секрет, що кандидат у президенти Зеленський – це проект одіозного олігарха Ігоря Коломойського, який розікрав мільярди доларів «Приватбанку». І лише держава врятувала вкладників від втрати коштів, провівши націоналізацію та взявши на себе фінансові зобов’язання штучно збанкрутілої банківської установи».

Вони закликають усвідомити, що «кандидат у президенти Володимир Зеленський – це зовсім не смішно!». «Бо не може бути смішним те, що несе трагедію для України. Зеленський усім своїм способом життя, офшорами, інформаційним і бізнес-ресурсом залежний від Коломойського, його телеканалів, юристів, режисерів і політтехнологів», - переконані підписанти.

Вони нагадують, як «постійно «Квартал 95» і його керівник Зеленський насміхався над святими для українства речами: українською мовою, Майданом, Томосом, гаслом «Слава Україні!», виставляв українців у вигляді «хохлів-салоїдів», а Україну – в образі повії. Безпосередньо блазнював перед Януковичем, Медведєвим і Кадировим, і жодного разу йому не спало на думку вибачитися».

«Шановні співвітчизники! Насуваються чергові президентські вибори. Ми не агітуємо вас за певного кандидата. Але вважаємо за необхідне звернути увагу на таке вкрай небезпечне явище, як проект Коломойського «Зеленський – слуга народу». Обрати цю людину президентом – означає перетворити Україну на об’єкт кпинів для всього світу. Не віддавайте голос «по приколу» за облудну маску, маріонетку корупційного олігарха», - зазначається у відкритому листі.

Українські інтелектуали закликають кожного громадянина поставитись до свого вибору серйозно, бо за нинішніх соціологічних розкладів цінним є кожен голос. «Обміркуйте наслідки. Саме від вашого волевиявлення залежить доля всієї країни», - просять автори звернення.

Водночас на прес-конференції 1 березня дипломат Юрій Щербак, презентуючи відповідне звернення, наголосив: «Якщо не подобається влада та її кандидат - у виборчому списку є представники опозиції, бізнесмени, економісти, молодь - підтримайте когось із них. Але не віддавайте голос «по приколу».

Щербак також зауважив, що для того, щоб кандидати у президенти були дійсно достойними, треба змінити закон про вибори президента. Зокрема, кандидата в президенти мають висувати політичні сили, вони мають пройти жорсткий відбір, зокрема, як у США, де борються у кожному штаті і потім лише залишаються один чи два кандидати, і вже з’їзди вирішують, хто з них залишиться кандидатом. Крім того, на його думку, треба значно збільшити заставу, «щоб будь-який дядя Вася не міг стати кандидатом».

У свою чергу, письменник-документаліст Богдан Горинь зауважив, що порівняння Зеленського з президентом США Рональдом Рейганом є недоречними. А голова товариства «Просвіта» Павло Мовчан зазначив, що українцям є з чого вибирати - «є шлях України, і треба припинити цей фарс».

Документ підписали: В’ячеслав Брюховецький, Юрій Буряк, Юрій Винничук, Петро Вольвач, Любов Голота, Богдан Горинь, Микола Жулинський, Олександр Ірванець, Тарас Компаніченко, Дмитро Ломачук, Надія Лук'яненко, Павло Мовчан, Раїса Недашківська, Микола Нестерчук, Володимир Панченко, Олександр Пономарів, Михайло Ратушний, Ірен Роздобудько, Вадим Скуратівський, Кирило Стеценко, Микола Тимошик, Леонід Фінберг, Олена Фінберг, Микола Цимбалюк, Юрій Щербак, Володимир Яворівський.

Іван Дзюба приєднався до звернення, висловивши окрему думку. Він побажав таланту Зеленського «іскрити» виключно на сцені. «А як іскритиме на чолі держави, то може і себе спалити, і державу», - сказав Дзюба.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко залишаються лідерами перегонів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія».

Як відомо, кандидат у президенти та міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що знімає свою кандидатуру на виборах на користь лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

У четвер, 28 лютого, кандидати у президенти Анатолій Гриценко та Андрій Садовий провели у столичному ресторані зустріч, під час якої мова ймовірно йшла щодо їхнього об‘єднання на президентських виборах.

Джерело: Укрінформ