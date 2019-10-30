Укрпошта з 1 листопада закриває популярний сервіс



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Єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати - це встановлення тарифів - гендиректор підприємства

З 1 листопада у поштових відділеннях не можна буде купити лотерею

АТ «Укрпошта» з 1 листопада 2019 року припиняє продавати в своїх відділеннях лотереї.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

«Оскільки ми поки не продали ще поштамт під п'ятизірковий готель, тому щоб не конкурувати з казино, згідно з рішенням, що планує прийняти Верховна Ради, Укрпошта з 1 листопада остаточно припиняє продавати лотерею. Єдина азартна гра, в яку ми продовжимо грати - це встановлення тарифів», - написав гендиректор.

Смілянський зазначив, «більше ніякого азарту у відділеннях, лише серйозні поштові справи».

Як повідомлялося, «Укрпошта» підвищить з 1 січня 2020 року вартість універсальних послуг з пересилання простої письмової кореспонденції і простих бандеролей на 12,5% для непріоритетних, на 10% - для пріоритетних відправлень.

Раніше Всесвітній поштовий союз затвердив план підвищення тарифів на поштові послуги для всіх країн-експортерів, що передбачає з 2020 року помірне і поступове підвищення тарифів протягом п'яти років замість різкого одноразової стрибка