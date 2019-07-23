Московська церква тріумфує: апеляційний суд дозволив їй не перейменовуватися



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Патріарх РПЦ Кирило та очільник УПЦ МП Онуфрій не згодні з законом про перейменування московської церкви в Україні

РПЦ в Україні продовжує боротися з українським законодавством

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити апеляцію Міністерства культури у справі про перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП з посиланням на сайт свого юридичного відділу, 22 липня в Шостому апеляційному адміністративному суді відбулося судове засідання за апеляційною скаргою Мінкульту на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва.

Раніше цей суд задовольнив заяву УПЦ МП і заборонив органам державної реєстрації проводити реєстраційні дії щодо храмів, семінарій, монастирів і єпархій Московського патріархату.

«Таким чином, апеляційний суд відмовив Мінкульту і залишив в силі рішення окружного суду, який заборонив органам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії та записи щодо УПЦ (МП –ред.), в тому числі - вносити нові записи до Єдиного державного реєстру», - йдеться у повідомленні.

Крім того московська церква закликала своїх «віруючих і священнослужителів відстежувати будь-які реєстраційні дії, які можуть бути здійснені державними органами реєстрації».

Як повідомлялося раніше, в кінці минулого року закон, який зобов'язує УПЦ МП перейменуватися у Російську православну церкву, набув чинності.

Додамо, відповідний закон Рада прийняла 20 грудня 2018 року.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року п'ятий президент Петро Порошенко підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора. Тепер у назві УПЦ МП повинно бути вказано на її зв’язок і залежності від РПЦ.

Згідно із законом, Українська православна церква Московського патріархату в Україні повинна називатися Російською православною церквою. Якщо Російська православна церква відмовиться виконувати вимогу закону України щодо назви своєї церкви в Україні, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Тоді їй доведеться платити податки.