«Суд» в Криму заарештував чотирьох українських моряків



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Захоплений ФСБ український моряк біля суду Фото: Reuters

Українських моряків звинувачують у незаконному перетині кордону за частиною 1 статті 322 Кримінального кодексу Росії

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував на два місяці двох українських матросів із захоплених ФСБ в Керченській протоці українських кораблів Андрія Оприска і Віктора Беспальченка.

Моряки будуть знаходиться під вартою до 25 січня 2019 року.

Крім Оприска і Беспальченка, російський суд заарештував члена екіпажу буксира «Яни Капу» Володимира Варімеза і матроса катера «Нікополь» Сергія Цибізова, які також будуть перебувати за ґратами до 25 січня 2019 року.

Повідомляється, що українських моряків звинувачують у незаконному перетині кордону за частиною 1 статті 322 Кримінального кодексу Росії.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід». Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

Джерело: Крим.Реалії