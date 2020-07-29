Українська телеведуча задекларувала понад 260 млн грн доходу



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На другому місці футболіст – 24,5 млн грн, на третьому – співак (15,3 млн грн)

Українські зірки естради, музиканти, шоумени, популярні ведучі і спортсмени задекларували доходи, отримані 2019 року, на загальну суму майже 766 млн грн.

Про це 28 липня повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Публічні особи за підсумками минулого року задекларували до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 56 млн грн, військового збору – майже 7 млн грн.

Найбільшу суму доходів зареєструвала телевізійна ведуча – 261,6 млн грн. На другому місці футболіст – 24,5 млн грн, на третьому – співак (15,3 млн грн).

У податковій не назвали прізвища телеведучої, яка заробила впродовж року рекордну суму. Однак, найімовірніше, ідеться про Оксану Марченко.

Її чоловік – народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя« Віктор Медведчук – у своїй декларації вказав, що Марченко отримала 258,7 млн грн дивідендів від кіпрської компанії Tumillon Investments та ще 2,9 млн грн від продажу нерухомості.