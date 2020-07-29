На Київщині депутата сільради затримали на хабарі
Депутат вимагав та отримав гроші за позитивне вирішення питання про передачу земельної ділянки
Депутат однієї із сільрад Броварського району затриманий під час отримання хабаря в $1,5 тис.
Про це повідомило головне управління Нацполіції в Київській області.
За його даними, депутат вимагав і отримав гроші за позитивне вирішення питання про передачу земельної ділянки у власність третій особі.
Він був затриманий слідчими поліції і оперативними працівниками київського облуправління СБУ.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.