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    На Київщині депутата сільради затримали на хабарі

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    Депутата затримали слідчі поліції і оперативні працівники київського облуправління СБУ - На Київщині депутата сільради затримали на хабарі
    Депутата затримали слідчі поліції і оперативні працівники київського облуправління СБУ
    Фото: kv.npu.gov.ua

    Депутат вимагав та отримав гроші за позитивне вирішення питання про передачу земельної ділянки

    Депутат однієї із сільрад Броварського району затриманий під час отримання хабаря в $1,5 тис.

    Про це повідомило головне управління Нацполіції в Київській області.

    За його даними, депутат вимагав і отримав гроші за позитивне вирішення питання про передачу земельної ділянки у власність третій особі.

    Він був затриманий слідчими поліції і оперативними працівниками київського облуправління СБУ.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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    На Київщині депутата сільради затримали на хабарі
    На Київщині депутата сільради затримали на хабарі
    Фото: kv.npu.gov.ua

    Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    СБУ депутат корупція в Україні гроші Київщина
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