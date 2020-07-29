На Київщині депутата сільради затримали на хабарі



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Депутата затримали слідчі поліції і оперативні працівники київського облуправління СБУ Фото: kv.npu.gov.ua

Депутат вимагав та отримав гроші за позитивне вирішення питання про передачу земельної ділянки

Депутат однієї із сільрад Броварського району затриманий під час отримання хабаря в $1,5 тис.

Про це повідомило головне управління Нацполіції в Київській області.

За його даними, депутат вимагав і отримав гроші за позитивне вирішення питання про передачу земельної ділянки у власність третій особі.

Він був затриманий слідчими поліції і оперативними працівниками київського облуправління СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.